Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG 444 kilometre genişliğinde bir alanı terk edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye’nin güney sınırını terör tehdidinden temizlemek için 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na dün ABD heyeti ile varılan anlaşma neticesinde 120 saatlik bir ara verildi. Terör örgütü YPG ve ona bağlı unsurların Türkiye’nin belirlediği güvenli bölge sınırları dışına çıkması şartı ile kabul edilen anlaşma ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı çıkışında bir açıklama yaptı.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

Heyetler arası bir görüşme ile bu işin daha kolay çözüleceğini ilettik. Dün de bu görüşmelerin adeta finalini yaptık. Belirlediğimiz 13 madde üzerinde anlaştık ve dünya kamuoyu ile paylaştık.

Vardığımız anlaşma neticesinde terör örgütü YPG batıdan doğuya 444 kilometre genişliğinde, 20 – 22 mil (32 kilometre) derinliğinde bir alanı terk edecek.

Güvenlik güçlerimiz şu an kontrol altına aldığı alandan çekilmeyecek. 5 günlük bir süre var bekleyip gelişmeleri takip edeceğiz.

Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye’nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık. Bu süreci Türkiye’nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek.

Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum.

Ayrıntılar geliyor…