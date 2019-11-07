‘Bize söz verenler bunu gerçekleştirmiş değil’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan’a gidiyor. Erdoğan, ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ‘Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ toplantısına başkanlık edecek.

Esenboğa Havalimanı’nda ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

Barış Pınarı Harekâtı gerçek dostlarımızı görme fırsatı sunmuştur. Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile bir dayanışma gösteren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye’yi karşısına alma pahasına terörizme destek verenleri de teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız. Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir. Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır.

‘UEFA'NIN SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ'

Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 13 Kasım’da ABD’ye yapacağı ziyarete ilişkin Bahçeli’nin verdiği desteğe de teşekkür etti. Erdoğan ziyaretle ilgili “Dün akşamki (Trump’la) telefon görüşmesinden sonra gitmeye karar verdim” dedi. ABD ziyaretini iptal edilmesi konusunda görüş beyan eden muhalefete de seslenen Erdoğan “bıraksınlar da gidilip gidilmeyeceğine biz ekibimizle istişare edip karar verelim” dedi. (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili “Tamamıyla kendi takdiridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır.” demişti.)

BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

ABD başkanı Trump’la yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi veren Erdoğan “Şu anda yaptığımız ziyaret ise çok çok farklı bir dönemde, Barış Pınarı Harekatı’nın olduğu bir dönemde yapılıyor. Yüz yüze görüşme yapmak başka bir şey, telefonla yapmak başka bir şey. ABD buraya 32 bin TIR silah araç gereç gönderdi. Bu görüşmeleri yaparken PKK/PYD’nin 120 saat içinde çekileceği sözü verilen yerlerden çekilmediğini görüyoruz.

Rusya ile yapılan mutabakat konusunda da 150 saat sınırı aşıldı, teröristler hala tam olarak çekilmiş değil. Biz teröristlerin çıkmalarına bağlı olarak bu mutabakat metnini imzalamıştık. PKK/YPG'nin çekilmesi konusunda bize söz verenler şu an bunu gerçekleştirmiş değil.

Şu an halen teröristler Suriye Milli Ordusu'na(SMO) saldırıyor. SMO'da aynı şekilde misliyle onlara cevap veriyor. Bu sabah SMO'dan 11 şehit var. Tabi karşı tarafta bundan çok daha fazlası öldürüldü.” diye konuştu.

BAĞDADİ’NİN EŞİ İÇİN ADALET BAKANLIĞI KARAR VERECEK

Bağdadi’nin ailesinin gözaltına alınmasına ilişkin, yakalananların geri gönderme merkezlerine aldığını, orada duracaklarını ve Adalet Bakanlığının ne karar vereceğini göreceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugüne kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulan DEAŞ’lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ’lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ’lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez.”

KILIÇDAROĞLU’NA SERT ELEŞTİRİ

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili, “Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye’nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim.” dedi.