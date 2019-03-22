Son dakika… Erdoğan’dan Akşener ve Kılıçdaroğlu’na: Hesabını vereceksiniz

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Verilen sözlerin de yerine getirilmesi için özellikle takipçi olacağım. Uğur kardeşimin bir eksiği var, saçları eksik.

Bizdeki anlayış biz milletimize efendi olmaya geliyoruz. Birileri AK Parti’ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir. Önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Bugüne kadar hep dik durduk dikleşmedik.

Bu dönemi en etkin şekilde kullanabilmemizin yolu seçimlerden en güçlü şekilde çıkmaktır. Aksi halde ülkemizle ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar.

‘SEÇİMİ SANDIK HESAPLAŞMASINA ÇEVİRENLER…’

Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye’den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır.

Başbakan Yardımcısı ve devlet bakanı bir Müslüman bayanın da olduğu bir heyetle geldiler. Oturduk dertleştik, ne yapmamız gerek birlikte karar verdik. Yeni Zelanda’daki bir insanın pozitif yaklaşımı ve Avustralya’da konuşan bu terörist. Bu teröristin Türkiye’de de bir benzeri var. Bu seçimi de kaybedecek. Tek dayanağı var nasıl olsa ben oturduğum yerden kalkmam.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU’NA: HESABINI VERECEKSİNİZ

Bir tanesi var içlerinde, yakışmaz ya güya hanımefendi. Bir ara bir yurt konseyi diye bir şey çıkardılar o da onun temsilcisi. Ayın 15’inden sonra başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Dur bakalım şu anda senin iyi günlerin iyi, sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceğim, asıl fatura sana kesilecek. Bu yurt konseyi hikayen başbakan, öteki tarafta Tayyip Erdoğan’a bu iftira. Bir Cumhurbaşkanına sen bu iftirayı atamazsın. Ben halkıma nasıl terörist derim ya. Denizli’de bu ifadeyi söylediğimi söylüyor. Aydın’da bu ifadeyi söylediğimi söylüyor. Korku bacayı sardı. Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk devleti gereken hesabı vereceksin. Bay Kemal o da milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarımla yaptırıyorum. YPG bize mi saldıracak diyor ya. Saldırıyor ya, senin gözün var görmüyorsun. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir taraftan parlamento bir tarafta yargıyla işin üzerine üzerine gideceğiz.

AK Parti hiçbir zaman, hepsi de tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, davasız, vizyonsuz partilerden biri haline dönüşmeyecektir.

Milletimize tepeden bakan gurur abideleri, kibirli davrananlar var ya, ulaşılmaz olan, efendilik yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol yürümesi mümkün değildir. AK Parti’nin içerisinde de bunlar yer alamaz, peyderpey tasfiye olur.

Konya’ya yeni bir raylı sistem sistemi kazandırıyoruz. Kayacık Konya arasındaki konvansiyonel hattaki hat sayısını 4’e çıkarıyoruz. Konyamıza modern bir banliyö hattı inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Konya havalimanımıza 3 milyon kapasiteli terminal binamazı yaptık mı? Nereden nereye..”