Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de yapacaklarımız var

Konya’da Mevlana Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları selamladı.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Bu şehir tarımda, sanayide, kültürde, ilimde gönüllerin ruhuyla beslenen tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir. Çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en güçlü tasarım, üretim sıralarına çıkaramazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. Nerede ne yaparsak yapalım bir gözümüz hep Konya'dadır. Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Geçen yıl Mavi Tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Aralık ayında toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon TL olan 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de burada toplam yatırım tutarı 645 milyon TL olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak için bir aradayız. Tüm projelerimiz şehrimize hayırlı olsun. Tüm bu hizmet ve eserlerin Konya’mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıkları, kurumları, herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık? Eski rakamla söylüyorum. 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya'nın eğitim alt yapısını adeta yeni baştan kurduk. Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri, yüzme havuzları inşa ettik. Artık milli maçlarımızın oynandığı statlardan önemlisi hangisi oldu. Konya Şehir Stadyumu oldu. Artık Konya gençliği sporu seviyor. Hem merkezde, hem de ilçelerde millet bahçeleri yapıyoruz. Konyalı Bakanımız Murat bey süratle belediye başkanımla el ele verecek. Hızla inşallah, anneler çocuklarını yanlarına alacak ve millet bahçelerinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden ve seneye açacağımız şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük hastanesi olacak. Bölünmüş yolumuzu 167 kilometreden 1140 kilometreye çıkardık. Hızlı tren hatları ile Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladık. Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e kadar, Antalya, Kayseri'ye uzanacağız. Bu etüt çalışması süren yapıya da en kısa sürede başlıyoruz. Eski Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra oralarda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık ve sulama tesisi ile hazırlıklarımız sürüyor. Yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Tarıma elverişsiz olan Karapınar'da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz. Asıl yeni eserlerin, yeni hizmet ve yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya Metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır. Konya, şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biri ise bunun birazı ayrım yapmadan, yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçludur.

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CHP’Lİ BELEDİYELERDEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Son seçim kampanyası döneminde CHP’li belediye başkan adayları ve Genel Başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? Kimseyi işten çıkarmayacağız demiyor muydu? Şu anda çıkarıyorlar. Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik, Bay Kemal ‘Namus sözü’ diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Adaylardan bazıları seçimi kazandıklarında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Hep işleri güçleri yalan. İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor CHP’den ses yok. İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da olup bitenler anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor.

Böylece ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar kazanınca da bizle ilgisi yok diyecekler. CHP bu senaryolu hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bu sahtekarlıktır, düzenbazlıktır.

Bölücü örgütü güdümündeki partiye verdikleri destek ve sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır’da kimlerle, neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve ‘Sizlerle beraberiz’ diyorlar. Bölücü terör örgütlüye ilişkileri nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Bunların ikiyüzlüğü, nobranlığı millete karşıdır. Bugün milleti kandırdıklarını sananlar gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı alacaklar.

İyi bir planlamayla ve sıkı çalışmayla 2023 yılında Türkiye’yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ne ekonomimize yapılan saldırılar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Bunun için bir konuda sağlam durmamız gerekiyor.

YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT

Bize diş geçiremeyenler birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. AK Parti’den ne kurtarırsak kardır diyerek birileri pohpohlanıyor. Geçmişte bunları çok gördük. Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutamadı. Bunların gidebileceği tek yer sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Tehditlerle, imalarla yapılacak iş değildir. Siyaset yapacaksanız milletin huzuruna çıkacaksınız, ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi anlatacaksınız. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakarak yapılan siyaset değildir. Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

AK Parti milletin iktidara getirdiği bir partidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Sizlerin sadece desteğine değil, tespit ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edecek ve 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı’nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları devam ettireceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, misafirperverliğiniz için şükranlarımı sunuyorum.”

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