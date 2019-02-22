Erdoğan: Baktık Muğla susuzluktan kavrulmaya gidiyor DSİ’yi devreye soktuk

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Muğla’ya 20 katrilyon yatırım yaptık. Bu CHP’liler varya ben kıraathane diyorum onlar kumarhane anlıyor. Sağlıkta 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 10 hastane olmak üzere 33 tesisi kazandırdık. Ama ne yazık ki Büyükşehir belediyesi bağlantı yolu yapmamak konusunda ısrar ediyor. Bunu böyle devam ederse ezer geçeriz

Şu Köyceğiz’in yolları kaldır Ayşem kolları diyorsunuz. Biz de şu Muğla türküsünde denildiği gibi sizin için yollar yaptık. Göçek Tünellerini ve Karacabey Tünelini hizmete soktuk. Milas Bodrum ve Dalaman havalimanlarını modernize ettik. Muğla’ye geçtiğimiz yıl 4,5 milyon turist geldi. Baktık Muğla susuzluktan kavrulmaya gidiyor, DSİ’yi devreye soktuk. Muğla’nın 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak içme suyu projelerine bu sene başlayacağız. Bodrum’un alt yapısı CHP’li belediyelerce yıllarca yapılmadı. Gelin bu defa Bodrum’u Ak Partili belediyecilikle tanıştıralım.

Bay Kemal diyor ki çiftçiler yandı bitti, Ellerinden tarlaları alındı. Çiftçilere 1.3 katrilyon destek verdik. Bu para para pul değil, 35 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Türkiye genelinde 81 vilayete doğalgazı oluşturduk. Milas’a da doğalgaz getireceğimizin müjdesini buradan veriyoruz. Bu çileleri bitirelim ama CHP zihniyeti bunları bitiremez.

Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bine doğalgaz gitmişti, şimdi İstanbul’da 6.5 milyona ulaştı.

Bugün Türkiye’de iki ittifak var. Cumhur İttifakının karşısında zillet ittifakı var. Zillet ittifakının partileri parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayacaklarını sanıyorlar. Biz Cumhur İttifakını nasıl kurduğumuzu herkese anlattık. Bay Kemal 15 Temmuz’da benim haberim olsa ben de orada olurum diyor. Olmazsın olmazsın, sen korkaksın. Sende o yürek yok. Hiçbir siyasetçi dünyada bu kadar mağlubiyetten sonra o koltukta durmaz. Pazar kadar değil mezara kadar Cumhur ittifakı’nı destekleyeceğiz. Zillet ittifakı liste kavgalarının içinde boğulmuş durumda. Zillet adaylarının adayları içinde 12 Eylül’ün celladı babasını yere göğe sığdıramayanlar da var, teröristlere destek verenler de.”