Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP kongresi için tarih verdi

Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz.

Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.

FRANSIZ ŞİRKETİN İSMİNİ YİNE VERDİ

Barış Pınarı Harekatı’nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık.

Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz.

Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek.” (AA)