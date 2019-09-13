Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters’e konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

– Türkiye ve Amerika arasında S-400 konusu öne çıkan konu oldu. S-400’e yönelik atılan adımların bir geçmişi var. Sayın Obama döneminde maalesef o dönemde bizler malum bu savunma sistemlerine yönelik alınma yapmak istedik. ABD kongre izin vermiyoruz dedi, önümüz kesildi. Sayın Trump’ta rahatsızlığını ifade etti. Osaka’da Türkiye üzerine düşeni yapıyor ve bu konuda kendisi talepte bulundu ama Amerika olarak buna evet denmedi, denmeyince de o da S-400 almak durumunda kaldı.

– S-400’lere dönünce Rusya burada samimi bir yaklaşım ortaya koydu. Kredi temini, ortak üretim ve takvimin gayet sağlıklı bir şekilde işlemesi konusu süreci hızlandırdı. Biz bütün bunlara rağmen bölgedeki barış için bu adımı atmak zorundaydık. Bu bir savunma sistemi. Bizim böyle bir savunma sistemine ihtiyacımız vardı.

– AB verdiği sözleri yerine getirmedi, sessiz kalamayız. Göçü sona erdirmek önemli.

REUTERS

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