Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan, Deniz Çakır için 'Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek, faşistliğin dik alası' dedi. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara da imkan sağlanacağını duyurdu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Birileri Meclis’i çalıştırmamak için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen onlara meydanın boş olmadığını göstermektir. Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Açıklamadığımız 6 il kaldı. Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat biz açıklayacağız. 31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeliyiz.Yaptığımız ittifak konusunda tüm parti mensuplarımızın, verilen kararlara saygı duymasını rica ediyorum. Kararımızı enine boyuna istişare edip veriyoruz. Kimse kalkıp ben diye hareket etmesin

Bugün CHP yönetimi cumhuriyetçilik de halkçılık da kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. Bu zat sorsanız demokratlığı kimseye bırakmaz. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunda oturduğu 9 yılda 9 seçim kaybetmesine rağmen oraya çivilenmiş gibi yerinden kıpırdamaz.

Sıkıntının asıl kaynağı partinin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadakiler de oraya gidermiş. Türkiye’de milletin hayrına yapılan hangi iş varsa CHP karşısında yer almıştır.

OYUNCU DENİZ ÇAKIR’A TEPKİ

Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı’nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkede başörtülü hanımlara Suudi Arabistan’a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. En son bir konserden çıkan başı açık örtülü kızlarımıza orada gelip bu şekilde sataşıp Suudi Arabistan’a gidin burada ne işin var diyenlerin halini düşünün adı da sanatçıymış. Dert başka ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir. Bu CHP zihniyeti inşallah önümüzdeki seçimlerde milletimizden hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır.”

Cumhurbaşkanı’ndan kredi kartı borçlularına müjde

Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek.