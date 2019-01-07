Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti.

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Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiklerini de kaydetti. İHA