Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’15 Temmuz’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız' dedi.

13:37 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’15 Temmuz’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan 15 Temmuz’a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Son güncelleme: android-time 13:40 12.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more