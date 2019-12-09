Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

*Son NATO zirvesinde hala Fransa’nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. İslam kelime anlamı itibariyle ‘silm’ buradan türeyen ve anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz.

*Karşımızda susuyor son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris’te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

*Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi’nde, 0,806’lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi.

*Ülkemizdeki mevcut olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgedekilerle birlikte toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize ve sığınmacılara verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek verilecektir.”

*Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız.

*İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız.

*Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.