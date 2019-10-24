Erdoğan: ABD, Mazlum denen teröristi bize vermeli

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa ve ABD görüşme yapıyor. Mazlum denen terörist kırmızı bültenler aranıyor. ABD bunu bize teslim etmeli.

Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, Mazlum kod adlı teröristi isteyecekler. ABD’nin bize vermesi lazım.

Trump’ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.

Pınarlar oralarda Fırat’ın doğusunda bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekâtı da böylece başlamış oldu.

Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

Ayn-El Arab için Amerikalılar ‘Oraya girme’, Ruslar da ‘Gir.’ diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı.

Kasımın 13’ünde davete icap edeceğiz, mektubu da yanımızda götüreceğiz.

Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde ‘Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum’ dedim.

AYRINTILAR GELİYOR…