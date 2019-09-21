Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme hikâyemizi daha nitelikli yazacağız

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah çok kısa sürede bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri olacağına inanıyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum. Tüm katılımcılara ulaşması aylarca süren bir planlamanın neticesinde gerçekleşti. Bu organizasyon için tüm verimiyle karışan Enerji Bakanlığı’nı şahsım ve milletim adına yürekten kutluyorum. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz