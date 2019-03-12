Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun İstanbul programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kartal’da düzenlenen törenin ardından Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın açılışını yaptı. Erdoğan hat için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.

İLK SEFERİ ERDOĞAN YAPTI

Açılış töreninin ardından, Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Hat seferinin ilk sürüşünü Erdoğan yaptı.

ŞEHİT AİLELERİNE TELEFONLA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.

KÜÇÜKCEKMECE MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece mitinginde vatandaşlarla buluştu. Meydanı dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, “2018 büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.” dedi.

AVCILAR’DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece mitinginin ardından Avcılar´da konuştu. Erdoğan yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tuttu.

BEYLİKDÜZÜ MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Avcılar mitinginden sonra Beylikdüzü’ne geçti. Erdoğan burada da miting konuşmasını yaptı ve partililere seslendi.