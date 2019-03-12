Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun İstanbul programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kartal’da düzenlenen törenin ardından Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın açılışını yaptı. Erdoğan hat için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.
Açılış töreninin ardından, Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Hat seferinin ilk sürüşünü Erdoğan yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece mitinginde vatandaşlarla buluştu. Meydanı dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, “2018 büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece mitinginin ardından Avcılar´da konuştu. Erdoğan yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tuttu.
Cumhurbaşkanı Avcılar mitinginden sonra Beylikdüzü’ne geçti. Erdoğan burada da miting konuşmasını yaptı ve partililere seslendi.
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