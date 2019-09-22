Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı aracın direksiyonu sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracını inceledi ve sürücü koltuğuna geçti. Erdoğan'ın direksiyonu sürekli sola doğru çevirmesine rağmen aracın yön değiştirmemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. İncelemesini araç içerisinden sürdüren Erdoğan, bir süre aracı kullandı, sonrasında da aracı imzaladı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Haber ajansının geçtiği videoda Erdoğan'ın direksiyonu sürekli sola doğru çevirmesine rağmen aracın yön değiştirmemesi gündem oldu. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ‘yoksa simülasyon mu?' yorumlarına sebep oldu.