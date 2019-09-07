Erdoğan: Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar:

Bu müzenin uygulama süreçlerinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sergileme ve etkinlik alanlarıyla dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Sayın Erol Tabanca, başarılarını sanat alanında da tekrarlamıştır. Bu müze için Eskişehir’in seçilmiş olması son derece isabetlidir.

Bugün Eskişehir gezilmesi şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyorum. İnanıyorum ki buranın yeterince tanıtılmasının ardından yabancı misafirler için de ana destinasyonlardan biri olacaktır.

‘SON 17 YILDA ÜLKEMİZ EN BÜYÜK ESERLERE KAVUŞMUŞTUR’

Sık sık hayıflandığım bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 17 yılda ülkemiz en büyük eserlere kavuşmuştur. 309 bin yeni derslik inşa ettik. Her derslikte öğrencilerimizin eğitim-öğretim görebilmesi için 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik. Buna rağmen hala eksiklerimiz olduğunun farkındayız.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim’de inşallah bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul’da da şehrin en büyük tarihi eserlerinden biri olan Rami Kışlası’nı kütüphaneye çeviriyoruz.

Televizyondan sinemaya, müzikten bilgisayar oyunlarına kadar popüler kültürün tüm alanlarında içerik üretimine ağırlık veriyoruz. Her yıl takdim ettiğimiz kültür sanat büyük ödülleriyle ülkemiz kültür sanat erbabına desteğini gösteriyoruz.

Türkiye’nin son iki asırdır siyasi, sosyal, askeri her alanda yaşadığı büyük savrulmaların en tehlikeli fay hattı işte bu noktadır. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz. Hep söyleriz, insanları diğer canlılardan ayıran doğruyu yanlışı ayırt etme kabiliyetidir. Öyleyse toplumları birbirinden farklı kılan da kendi tarih kültür sanattır. Bugün aramızda bulunan Japon dostlarımızın da aynı anlayışta olduğunu biliyorum

‘KİMLİĞİMİZİ KAYBETTİĞİMİZDE GERİYE HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMAZ’

Geçmişimize doğru dürüst sahip çıkamıyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz.Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir