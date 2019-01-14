Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Trump’a jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi. Kalın, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, Trump’a, “Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu” yanıtını verdi

“HEPSİNE KARŞI SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

IŞİD, PKK, PYD ve YPG’nin arasında bir farkın olmadığını vurgulayan Kalın’ın açıklamaları şöyle:

“Teröristler ortaklarınız ve müttefikleriniz olamazlar. Türkiye, ABD'nin stratejik ortaklığımızı onurlandırmasını beklemektedir ve terör propagandasının bu ortaklığı gölgelemesini istememektedir.

DAESH, PKK, PYD ve YPG arasında fark yoktur. Hepsine karşı savaşmaya devam edeceğiz.”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, “IŞİD’in mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye’den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler’in de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD’nin doğal düşmanları IŞİD’i Suriye’de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.