Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2020 yılı bütçesi, büyüyen Türkiye bütçesidir

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet adına yaptığı konuşmada: “2020 yılı bütçesi, iç ve dış tehditleri yerli ve milli savunma sistemleriyle bertaraf edebilen ve terörü kaynağında yok eden Türkiye’nin bütçesidir. “2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“2020 yılı bütçesinin neyi ifade ettiğinin sorgulandığına” değinen Fuat Oktay, “2020 yılı bütçesi kalkınan, büyüyen, güçlenen Türkiye’nin bütçesidir. 2020 bütçesi, refahını artıran, gelirini hakça ve adaletli dağıtabilen, yoksulluğu azaltan, mutlak yoksulluğu ise sonlandıran Türkiye’nin bütçesidir.” dedi.

Türkiye ekonomisine diz çöktürülemediğini, belli merkezlerin hüsrana uğradığını gösteren bir bütçe hazırladıklarını belirten Oktay, “2020 bütçesi, iç ve dış tüm tehditlere en güçlü şekilde karşılık verebilen, iç ve dış tehditleri yerli ve milli savunma sistemleri ile bertaraf edebilen ve terörü kaynağında yok eden Türkiye’nin bütçesidir.” diye konuştu.

İstihdamın artırılmasına yönelik politikalar sonucunda 2005’teki yüzde 44,9 olan iş gücüne katılım oranının, 2019 yılı Ağustos döneminde yüzde 53,9’a yükseltildiğine dikkati çeken Oktay, son 14 yılda iş gücüne toplam 12,5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

‘8,1 MİLYON NET İLAVE İSTİHDAM OLUŞTURDUK’

Kadınların iş gücüne katılma oranının 2002’de yüzde 23,3 iken, 2019 yılı Ağustos dönemi itibarıyla yüzde 35’e yükseldiğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

“2009-2018 arasındaki son 9 yılda, küresel krize rağmen, dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk. Bu seviyeyle küresel kriz sonrasında en yüksek istihdam artışı sağlayan OECD ülkesi konumuna eriştik. Faiz bütçesinden vatandaş odaklı bütçeye geçişi sağlayarak oluşturduğumuz imkanlarla memurlarımızı, asgari ücretlilerimizi, engelli vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, işçilerimizi, esnaflarımızı ve çiftçilerimizi unutmadık ve enflasyon karşısında da ezdirmedik.”

EĞİTİME 176,1 MİLYAR LİRA

Eğitime bütçeden 176,1 milyar lira kaynak ayrıldığını, bu tutarın 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,1’ini oluşturduğunu dile getiren Oktay, eğitim alanında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler için Milli Eğitim Bakanlığına 125,4 milyar lira kaynak tahsis edildiğini vurguladı.

Oktay, 2020’de şehir hastaneleri için 10 milyar 478 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirerek, “Kamu özel iş birliği modeli kapsamında 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanesi hizmete açılmıştır. Yaklaşık 15 bin yatak kapasiteli 9 şehir hastanesinin de inşaatları devam etmektedir.” diye konuştu.