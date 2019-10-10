Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yaptığı açıklamada, “En başından beri bölgemizde terör

devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz. Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü” diye konuştu.

Oktay, açıklamasının devamında, “Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı.” ifadelerini kullandı.

AA