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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne karşı 'kapıları açarız' açıklamasını 'Bu ne bir tehdit ne de bir blöftür' sözleriyle değerlendirdi.

13:39 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

Oktay şunları kaydetti:

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kapılarımızı açarız’ açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir.

Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır”

Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir.

(Putin’in G7 önerisi) Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar.”

AA

Son güncelleme: android-time 13:41 06.09.2019
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