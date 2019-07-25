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Cumhurbaşkanı’na hakaretle suçlanan avukat tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

15:38 -
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Cumhurbaşkanı’na hakaretle suçlanan avukat tutuklandı

AKP Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, avukat M.D. hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sosyal medya hesapları incelenen zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

AKP Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, partililerle birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AKP Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, “Hiç kimse ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ya da herhangi bir vatandaşa hakaret edemez. Bu tutumların tekrarlanmaması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.” diye konuştu.

AA

Son güncelleme: android-time 15:45 25.07.2019
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