Anayasa Mahkemesi’nden flaş Cumhurbaşkanlığı köşkü kararı!

BBC Türkçe’deki bilgilere göre, köşkün inşasına, Bitlis'in Ahlat ilçesi, Kale Mahallesi, Kaleiçi Mevkinde toplam 32 dönümlük arazi üzerinde başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos 2018'de Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda yaptığı konuşmada projeyi duyurmuştu.

Erdoğan, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik.” demişti.

İnşaatın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü olan 26 Ağustos 2019'da tamamlanması planlanıyordu.

Teyit.org’da yer alan bir habere göre, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 10 Nisan 2019'da inşaata yaptığı gezide projenin detaylarını paylaşmıştı. Çoban'ın açıklamasına göre, projede bir köşk binası, bir lojman, helikopter pisti ve kayıkhane yer alması planlanıyordu.