Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, “KHK faciadır” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Arınç, “Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı” dedi.

Arınç’ın ifadelerinden satır başları şöyle:

– Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı.

– Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı çok olumlu geçti.

– İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok.

– 2014'ten sonra bazı konularda parti ile ayrı düştüm.

– Partimin hizmetinde, Cumhurbaşkanı'nın yanındayım.

– Şehitlerin istismarını yapanlardan değilim.

– Evet şunu belki söylememeliydim, ‘KHK bir faciadır’. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK’lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti.

– Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var.

– Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor.

– Nedim Şener, Ergenekon ve Balyoz’un rövanşını almaya çalışıyor.