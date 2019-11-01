Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD Temcilciler Meclisi’nin aldığı karara tepki

Sosyal medyadan açıklama yapan Altun, ABD’li politikacıların bir terör örgütünün lobicileri tarafından kendilerine şantaj yapılmasına izin vermelerinin talihsiz bir durum olduğunu söyledi.

‘Bir NATO müttefiki ile olan stratejik ilişkilere zarar verme sorumluluğu terör gruplarıyla bir ortaklık geliştirenlerin sorumluluğunda olacaktır’ ifadelerini kullanan Altun, ‘Türkiye terörle mücadelede azimli ve kararlıdır. Biz bunu halkımız ve dünya genelinde insanların güvenliğini sağlamak için yapıyoruz’ dedi.