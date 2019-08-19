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Cumhurbaşkanlığından ‘kayyum’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.

16:07 -
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Cumhurbaşkanlığından ‘kayyum’ açıklaması

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı’nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından da ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kayyum atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.” ifadelerine yer verdi.

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