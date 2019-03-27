Cumhurbaşkanlığından teröristbaşı Rıza Altun açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil’e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Operasyonda, aralarında PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu “Navdar” kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK’nın Sözcüsü “Serhat Varto” kod isimli Emrullah Dursun (fotografta) ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu “Sinan Sor” kod adlı Ali Aktaş’ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

“PKK’NIN DIŞİŞLERİ BAKANI”

Operasyona ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Altun “PKK'ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinin 2017'de “PKK'nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor.” dedi.