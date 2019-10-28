Cumhuriyet Bayramı mesajları ve şiirleri: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, sadece kazanılışı açısından değil, sonrasında yapılanlar açısından da devrim niteliğindeydi. Bu özel ve anlamlı günü sevdiklerinizle paylaşmanız için hem SMS hem de sosyal medya yani Facebook ve Twitter'a özel mesajları derledik. İşte 29 Ekim'in anlamına uygun Cumhuriyet Bayramı mesajları ve şiirleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

* Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular İster. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene.

Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

* Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

* Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

* Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

* Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

* Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

* Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Atatürkün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüvviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti. (İshak Özlü)

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet…

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet. (Rakım ÇALAPALA)