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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören de düzenlendi. İşte, yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle ilgili detaylar...