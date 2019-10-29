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GALERİ Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı 29 Ekim 2019 14:10
1 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören de düzenlendi. İşte, yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle ilgili detaylar...
2 Cumhuriyet Bayramı'nın 96 yıl dönümü sebebiyle Erzumrum'da tırmanış düzenlendi. Amatör dağcılar ve öğrenciler kar yağışı altında Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirveye tırmandı.
3 Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği 96 klasik otomobil ile Kadıköy'den Dolmabahçe'ye uzanan Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu.
4 İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlik, geçit töreniyle son buldu.
5 Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle vatandaşlar Anıtkabir'e gelerek ziyarette bulundu.
6 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Adana'da coşkuyla kutlandı.
7 Antalya'nın Kemer ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla marinada bulunan yatçılar denizde Türk Bayrağı açarak toplu geçiş seremonisi yaptı.
8 Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
9 Kazdağları'nda Balıkesir Edremit ilçesinde keşif yolcuları dağcılık grubu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 km'lik bir tırmanış gerçekleştirdiler.
10 Soma'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hükumet Konağı önündeki Cengiz Topel Meydanı'nda kutlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlama töreninde yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından Soma Belediyesi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, gösteri sundu.
11 İskendrun'da anaokulu öğrencileri 29 Ekim törenlerinde 150 metrelik bayrak açtılar. Asker selamı ile tören geçidi yaparak Barış Pınarı Harekatı'na selam gönderdiler.
12 Giresun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
13 Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.
14 Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
15 29 Ekin Cumhuriyet Bayramı Çanakkale'de düzenlenen resmi törenle coşku içinde kutlandı.
16 Kocaeli'de yaşayan 2 askerin art arda şehit olması nedeniyle halk oyunu gösterileri iptal edildi.
17 Antalya'nın kemer içesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla marinada bulunan yatçılar denizde Türk Bayrağı açarak toplu geçiş seremonisi yaptı.
18 Siirt'te kutlamalar valilik binası önünde başladı.
19 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımıyla Zonguldak'ta coşkuyla kutlandı.
20 TTrabzon'da Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
21 Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
22 Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Son güncelleme 14:10 | 29 Ekim 2019
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