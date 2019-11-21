Cumhuriyet davasında savcı Yargıtay’ın kararına direnilmesini istedi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada söz alan sanıklar ve avukatları mütalaayı kabul etmediklerini belirterek mahkemeden Yargıtay’ın kararına uyulmasını talep ettiler.

Duruşma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkındaki “terör örgütüne yardım”dan verilen mahkûmiyet kararlarını bozmuş, Şık dışındaki sanıklar için beraat talebinde bulunmuştu.

Daire, Şık'ın “örgüt propagandası”ndan yargılanmasına hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma kararının aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör'e de sirayet etmesi gerektiğine karar vermişti.

Kararda, mahkumiyet hükmünün kesinleşip infaza başlanmış olması nedeniyle ileride bir hak kaybına sebebiyet vermemek açısından bu kişilerin cezalarının infazının durdurulmasına hükmedildiği belirtilmişti.