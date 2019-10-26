Cumhuriyet için 600 kilometre pedal

Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği proje, Biga Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirildi. “Aracımız bisiklet yolumuz Cumhuriyet” sloganıyla hareket eden sporcular, Ankara'dan Biga'ya 4 günde ulaşmayı hedefliyor.

BAYRAĞI ANITKABİR’DEN DEVRALDILAR

Anıtkabir'e giden sporcular buradan aldıkları Türk Bayrağı'nı Biga'ya ulaştırmak için yola çıktı. Birinci günü “Uyanış” olarak adlandıran Bigalı sporcular, “Bu günü ‘Öldü denilen bir ulusun uyanışına' adıyoruz” diyerek pedal çevirmeye başladı. Anıtkabir'de teslim aldıkları bayrağı Cumhuriyet Bayramı'nda Biga'ya ulaştırmayı hedefleyen bisikletçiler “Atamızın huzurunda teslim aldığımız ve Biga Kaymakamı Sayın Mustafa Can'a 29 Ekim'de teslim edeceğimiz emaneti büyük bir onur ve gururla aldık” diye konuştu.

4 GÜNDE, 4 ŞEHİR, 600 KİLOMETRE

Sporcular, bisikletlerle çıktıkları anlamlı yolculuk için de sosyal medyada şu mesajı paylaştı. Mesajda, “Tüm engellere göğüs gerilerek, imkansızlardan var edilerek kurulan Cumhuriyetimizin 96.yıl dönümü kutlamalarına biz de destek olmak istedik. Ankara'da Birinci Meclis'ten Biga'ya 4 günde, 4 şehir, 600 kilometre yol alarak, teslim aldığımız Türk Bayrağını Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, büyük bir gurur ve onurla takdim edeceğiz” denildi.