Cumhuriyet: SÖZCÜ Gazetesi kararı adalete kara bir leke

“Türk adalet tarihine kara bir leke olarak geçecek bir karar verildi. Yedi SÖZCÜ çalışanı “FETÖ'ye destek vermek” iddiasıyla 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu davada cezalandırılan Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli eğer FETÖ'cü ise bütün gazeteciler FETÖ'cüdür. SÖZCÜ Gazetesi, dava ile ilgili olarak manşetinde “Her şeyi yapan siz, ihale bize kaldı” diyor. Evet, her şeyi yapan FETÖ ve siyasi ayağıdır, cezalar da SÖZCÜ'nün Atatürkçü ve korkusuz yazarlarına verilmiştir.

Bu yazarları FETÖ'cülük nedeniyle cezalandırmak, en büyük çelişkidir. Çünkü bu kişilerin gerek eğitimleri, gerek geçmişleri, gerekse yaşama biçimleri nedeniyle FETÖ'cü olmaları yaşamın doğal kurallarına aykırıdır.

Cezalandırılan gazeteci arkadaşlarımızın ve değerli SÖZCÜ Gazetesi'nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu karar aslında SÖZCÜ Gazetesi yazarlarına değil Türk adaletine karşı verilmiş ağır bir cezadır. Karar, SÖZCÜ Gazetesi'ni susturmak, dönüştürmek amacını taşıyor. Bu dava, eleştiri yapan basının üzerine tutulan bir baskı aracıdır, muhalefet yapan basına karşı bir gözdağıdır.

Bu karara sadece FETÖ'cüler sevinirler. Dava dosyasının içi dolu değildir, kanıtlar ve deliller yoktur. Ancak dava henüz kesin olarak sonuçlanmamıştır. İstinaf, temyiz aşamaları vardır. Her şeye karşın Türkiye'de hukuka bağlı yargıçlar olduğuna inanıyoruz ve bu karar er ya da geç, bağımsız, adalete inanan yargıçlar tarafından düzeltilecektir.”

Cumhuriyet Gazetesi, başyazısında böyle dedi: