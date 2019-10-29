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Vatan Caddesi’nde 29 Ekim coşkusu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyet’in 96. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İstanbul Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi düzenleniyor.

10:50 -
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi'nde Resmi Geçit Töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.

FOTO: İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Emniyet Emniyet Müdürü istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Ordu
Son güncelleme: 11:27 29.10.2019
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