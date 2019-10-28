Cumhuriyetin ilanını hatırlayan Şükriye Nine: Atatürk konuşuyordu, kocaman adamdı

Hocaköy Mahallesi’nde oturan Şükriye Bayram, Sultan Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram’ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70’e ulaştı.

“ATATÜRK SÜRDÜ DÜŞMANI”

Cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını anlatan Şükriye Bayram, “Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyet Dönemi’ni hatırlıyorum. Çocuktum o zaman. İnegöl’ün köküyüz. Atatürk sürdü düşmanı. Camdan baktım, askerleri gördüm. Korktum. Perdeleri kapattık. Ah Atatürk ah. Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu. Cumhuriyetin ilanını da hatırlıyorum” diye konuştu.

29 EKİM KUTLAMALARINA DAVET EDİLDİ

Şükriye Bayramı ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, “Cumhuriyetin ilanını gören teyzemizi bayram kutlamalarına davet etmek için geldik. İnşallah sağlıklı olur. Onu görmek istiyoruz. Biraz rahatsız, gelemeyecek sanırım. Bizim görevimiz, yaşlılarımızı ziyaret edip, onların dertlerini dinlemek, sohbet etmek. Teyzemize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” diye konuştu. DHA