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D-100’de böyle yolculuk ettiler!

Kartal, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.

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D-100’de böyle yolculuk ettiler!

D-100 Karayolu’nda plakası olmayan motosiklete binen 2 kişi ön tarafa oturttukları küçük çocukla uzun süre yolculuk yaptı. Sonradan kaynak yapılarak eklenen sepetinde devasa bir çuval taşıyan, motosikletle yolculuk yapanlar kameralara böyle kaydedildi.

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Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor.

Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:03 28.06.2019
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