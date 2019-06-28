D-100’de böyle yolculuk ettiler!

D-100 Karayolu’nda plakası olmayan motosiklete binen 2 kişi ön tarafa oturttukları küçük çocukla uzun süre yolculuk yaptı. Sonradan kaynak yapılarak eklenen sepetinde devasa bir çuval taşıyan, motosikletle yolculuk yapanlar kameralara böyle kaydedildi.

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Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor.

Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor. DHA