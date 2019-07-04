D-100’de yakıt tankeri devrildi

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yakıt tankeri ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tankerin sürücüsü bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü devrilen araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğu alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Trafik Ankara istikametine durduruldu.

Tankerden yola yakıt sızarken, itfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı tankere köpük sıktı.