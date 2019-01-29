D-400 karayolunda ters istikamette ölümüne yolculuk

Olay Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Manavgat-Antalya D-400 karayolunda ters yönde hızla ilerleyen otomobil, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında son sürat yoluna devam eden beyaz renkli otomobil, yaklaşık 1 buçuk kilometre ters yönde ilerledikten sonra Gültepe kavşağındaki trafik ışıklarında karşısından gelen araçlar durunca kavşakta tali yola girerek gözden kayboldu. Bir facianın yaşanmadığı o anları kaydeden sürücüler sosyal medya hesaplarından “Olamaz böyle bir şey bu neyin kafası” sözleriyle paylaştı.

İHA