Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Daireden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

21:34 -
Haberler Gündem
Daireden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak’taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın hareketsiz yattığının gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İLGİLİ HABERGazeteciler ölümden dönmüştü! Kaptanın ifadesi ortaya çıktıGazeteciler ölümden dönmüştü! Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvercin’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:35 06.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more