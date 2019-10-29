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Dakika dakika son depremler: Çankırı’da 3.8 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çankırı'da saat 09.36'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara'dan da hissedildi. İşte dakika dakika son depremler listesi...

09:55 -
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Dakika dakika son depremler: Çankırı’da 3.8 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.36'da AFAD verilerine göre 3.6, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 11.77 km olarak, Kandilli Rasathanesi ise 8.2 km olarak ölçtü. Alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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