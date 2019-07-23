Dalaman Havalimanı’nda batarya patladı, yolcular büyük panik yaşadı

Yerli ve yabancı turizmin önemli geçiş noktalarından biri olan Dalaman Havalimanı’nda meydana gelen patlama sesi yolcularda kısa süreli paniğe neden oldu. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan yolculardan bazıları dışarı kaçarken, bazıları da fenalık geçirdi. Bir süre sonra yetkililer sesin sarjdaki bir telefonun bataryasının patlamasından kaynaklandığını duyurdu.

HERHANGİ BİR YARALANMA MEYDANA GELMEDİ

Olayla esnasında bir kişinin cep telefonuna yansıyan anlarda, vatandaşların panikle sağa sola kaçıştıkları ve heyecanlı bir şekilde konuşarak olayı anlamaya çalıştıkları görüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, havaalanı bir süre sonra normal seyrine döndü.