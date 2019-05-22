Dalan’ın cip hırsızının babası isyan etti: Her suç işleyenin öldürülmesi mi lazım?

İstanbul'da 17 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın aracını çalmaya çalışan Cemil Özer'i, Barış Dalan'ın korumaları Cemal Güler (58) ile Ergin Kerse'nin (50) başından vurarak öldürmesine ilişkin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Cemal Güler “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis, tutuksuz sanık Ergin Kerse de, “kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

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KAZA OLDUĞUNU SAVUNDU

Olayın kazayla olduğunu ve silahın birden patladığını söyleyen tutuklu sanık Cemal Güler, “Patronumun kızını okula götürmek üzere aracın ısınması için aracı çalıştırdım. Anahtar aracın üzerindeydi. Ergin ile çay içmek üzere güvenlik kulübesine girdik. Bu sırada başka bir araç, aracın yanında durdu ve içerisinden bir şahıs bizim araca bindi. Aracın peşinden gittik. Ergin arabanın durması için işaret yapıyordu. Tabancamı belimden çıkarıp hırsızı korkutmak ve durması için havaya gösterdim. Ateş etmedim. Aracın durmasını sağlamak için Ergin manevra yaptı ve iki araba birbirine yaklaştı. Kolum dışarıda olduğu için çarpıp arada kalmasın diye hızla içeri çekmek durumunda kaldım. Bu sırada elim tetikte miydi bilmiyorum ancak tabanca patladı. Karşıdan gelen minibüse önden çarptı ve durdu. İndik ve hırsızın vurulduğunu anladık. Polis ve ambulans çağırdık. Olay tamamen kaza ile olmuştur” ifadelerini kullandı.

Olayı anlatan tutuksuz sanık Ergin Kerse de, “Benim de üzerimde silah vardı. Silahımı çekmedim, ateş etmedim. Amacım maktulün öldürülmesine yardım etmek değildi, kasıtlı bir şey yapmadım” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

‘KABAHATİ YOK DEMİYORUM, MAHKEMELER VAR'

Cemil Özer'İn babası Besim Özer ise, “Benim oğlumun kabahati yok demiyorum ancak hukuk var, mahkemeler var. Her suç işleyenin öldürülmesi mi lazım? O zaman mahkemelere ne gerek var. Oğlumun kullandığı aracın tekerlerine ateş etme imkanı varken oğluma ateş ederek öldürülmesinden dolayı şikayetçiyim. Hem oğluma ateş eden sanık hem de aracı kullanan şoför suçludur” ifadelerini kullanarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmasını ve tutukluluk süresini dikkate alarak tutuklu sanık Cemal Güler'in tahliyesine karar verdi. Güler hakkında haftanın bir günü en yakın karakola giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümleri uygulayan mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barış Dalan'ın ikametinde özel güvenlik görevlisi Cemal Güler ve Ergin Kerse'nin olay günü Dalan'a ait aracı ısınması için çalıştırdıkları, araç dışında bekledikleri sırada siyah renkli araçla gelen maktul Cemil Özer'in, çalışır halde bulunan araca binerek çalıp kaçtığı anlatıldı.

Cemal Güler ve Ergin Kerse'nin diğer araçlarına binerek maktulü takibe ettikleri, Cemal Güler'in gerçekleşen haksız bir olayı durdurmak amacıyla ruhsatlı silahıyla çalınan araca doğru bir el ateş ettiği, kurşunun maktulün kafasına isabet ettiği belirtildi.

Sanık Cemal Güler’in “kasten öldürme” suçundan müebbet, Ergin Kerse’nin ise “kasten öldürmeye yardım” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcılık, sanıkların eyleminin “meşru savunma ve zorunluluk hali” kapsamında kaldığı gerekçesiyle ceza verilmemesini de talep etti.