Damadını kına gecesinde öldüren kayınpeder: İbret olsun diye yaptım

Kahramanmaraş´ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep´te oturan Damla Efsane, yaklaşık 3 ay önce nişanlandı. Bir ay sonra da nikah masasına oturan çift, resmi olarak evlendi. Düğün için hazırlıklar yapılırken, iki aile düğün alışverişi nedeniyle tartıştı. Kız ailesi düğünden vazgeçince, birbirlerini seven çift, Kahramanmaraş’a kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane’nin ailesi düğün için izin verdi. Önceki gün kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Gecede damat Eser Efsane boğazından bıçaklanarak öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise ağır yaralandı.

İLGİLİ HABER Gaziantep'te kına gecesi kana bulandı! Gelinin yakınları damadı öldürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Damla Efsane’nin babası M.G’nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

`KIZIMIN YERİNİ SÖYLEMEDİKLERİ İÇİN ÖFKELİYDİM´

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden M.G., kaçırma olayının ardından Eser ve annesine kızının yerini söylemedikleri için öfkeli olduğunu belirterek, “Kendi aramızda nişan töreni yaptık, hatta resmi nikahta yaptık. Kızım ve Eser’in nişanlılık süreçleri normal ilerlerken, bundan 20 gün önce damadım Eser, kızımı gelinlik ve ev eşyası bakmak bahanesiyle Kahramanmaraş’a kaçırdı. Eşimle birlikte Eser’in en yakın arkadaşı olan S.K.’nin Kahramanmaraş’taki iş yerinin önünde beklemeye başladık. Eser’i ve kızımı görünce yanlarına gittik. Sonra Eser’in annesinin evine gidip konuştuk, zaman zaman tartıştık. Bana kızımın yerini bildiği halde bilmiyorum demesinden dolayı Meryem Fidan’a ve kızımı kaçırdığı için Eser Efsane’ye kızgın ve öfkeliydim” dedi.

`BIÇAĞI 1 HAFTA ÖNCE ALDIM, FIRSAT KOLLUYORDUM´

Evdeki konuşmada 20 Eylül’de kına, 22 Eylül’de düğün töreni için sözleştiklerini anlatan M.G, aslında Eser’i öldürmek için fırsat kolladığını ve anlaşmış gibi davrandığını ifade etti. M.G., suç aleti bıçağı bir hafta önce aldığını söyledi. Damadını kına gecesi ibret olması için öldürdüğünü anlatan M.G., “Eser’i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser’in yanında oturdum. Ancak ortam hareketli olduğundan eylemi gerçekleştiremedim. Saat 21.30 sıralarında kına yakıldı. Kına yakıldıktan sonra kızımla damadım oynadı. Oyun bittikten sonra kızım ve damadım kenara çekilmişlerdi. Ancak ayakta el ele tutuşmuş halde duruyorlardı. Ben uygun zaman olduğunu anladım ve damadım Eser’in arkasından yaklaştım” diye konuştu.

`ESER´E KİMSE KARIŞMASIN ONU BEN ÖLDÜRECEĞİM´

Belinden çıkardığı bıçakla Eser’i boğazından bıçakladığını itiraf eden M.G., Eser’i kafasında kurduğu plan doğrultusunda öldürdüğünü, hatta öncesinde yakınlarına, “Eser’e kimse karışmasın, onu ben öldüreceğim” dediğini söyledi.

Damadını öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen M.G. ile diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA