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Damat gelini almaya TIR’la gitti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde TIR şoförü damat, gelin almaya tırla gitti.

19:11 -
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Damat gelini almaya TIR’la gitti

Dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan tırın direksiyonuna geçen damat Murat Günal, gelin Elif Tümkaya’yı almak için Akevler Mahallesi’ndeki kuaför salonunun önüne geldi.

Gelin Tümkaya ve damat Günal, burada gelin arabası olarak süslenen tıra bindi.

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Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen TIR ile şehir turu attı.

Damat Günal, yaptığı açıklamada, mart ayında tanıştıkları Elif Tümkaya ile evlenmeye karar verdiklerini, evlilik tarihi olarak da bugünü seçtiklerini söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Günal, “Tırımı süsleyip gelin arabası yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik.” dedi.

Gelin Tümkaya ise gelin arabası olarak TIR’ın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getirerek, daha sonra eğlenceli olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul ettiğini aktardı.   AA

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