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Darp edilen genç kız gözyaşları içinde derdini anlatmaya çalıştı ama…

Almanya'dan geldiği Adana'da darp edildiği öne sürülen gurbetçi genç kız, Türkçe bilmediği için polislerle iletişim kuramadı. Gözyaşları içerisinde polislere ve sağlık ekiplerine kendini ifade etmeye çalışan gurbetçi kızla, polisin cep telefonundaki tercüman programı yardımıyla iletişim kurulmaya çalışıldı. Bir Türk vatandaşının Türkiye'de derdini kimseye anlatamaması, o anlara tanık olan herkesin yüreğini burktu.

13:41 -
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Darp edilen genç kız gözyaşları içinde derdini anlatmaya çalıştı ama…

Merkez Çukurova Toros Mahallesi Ptt Caddesi’nde darp edilmiş bir genç kızın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polisler, adrese ulaştıklarında gurbetçi Evin Y’yi (20) yerde oturmuş ve ağlar halde buldu.

Almanya’dan kentteki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Evin Y, Türkçe bilmediği için polisler kendisiyle iletişim kurmakta zorlandı.

Polis cep telefonundaki programla kızın söylediklerini tercüme etti.

Genç kız bir türlü derdini anlatamayınca, oradaki polis memurlarından birinin cep telefonundaki Türkçe-Almanca sözlük uygulamasını kullanarak gözyaşlarına boğulan gurbetçi kızla iletişim kurulmaya çalışıldı.

Bir kadın polis memuru, genç kızı sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Ağlayan Evin Y’ye bir kadın polis memuru kolonya verirken, bir vatandaş da su getirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinden darp izleri olduğu belirlendi.

AA

Son güncelleme: android-time 13:52 30.05.2019
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