Dava bitmeden hizmete sokuldu: 13 milyonluk tünel ne olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Marmaris ile Fethiye arasındaki karayolunda ulaşımın kesintisiz sürmesi için doğal ve arkeolojik SİT alanındaki Gökova Kavşağı’na viyadük yapmak için 8 Aralık 2013'te harekete geçmişti. Ancak çevrecilerin tepkileri, bilirkişi ve Muğla 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz raporu üzerine iptal edilen viyadük, 200 metre ileriye yani Akyaka Mahallesi giriş ve çıkışına taşınmış ve tünel yapımına burada başlanmıştı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Altında kaya mezarları olan doğal ve arkeolojik SİT alanındaki mevcut yolun 3 ile 4 metre arasında doldurulup, Marmaris giriş ve çıkışına tünel yapılacak olması ve 700 çam ve zeytin ağacının kesilmesi tepkilere neden olmuştu. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, proje uygulamaya konulmadan önce ÇED çalışması yapılması gerektiğini belirterek Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.

BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DERNEKTEN İSTENDİ

Mahkeme; konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapılmasını ve belirlenen ücretin de dernek tarafından ödemesini istedi. Dernek ise kamuyu ilgilendiren bir konu olması nedeniyle ücreti ödemeyi reddetti. Mahkeme de bunun üzerine bilirkişi incelemesi yapmaya gerek görmeden yürütmeyi durdurma talebini reddettiğini açıklamıştı.

MAHKEME KARAR VERMEDEN TÜNEL HİZMETE SOKULDU

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği yönetimi Sözcü'ye yaptığı açıklamada isteklerinin reddedilmesinin ardından İstinaf Mahkemesine başvurduklarını belirterek “Bu arada proje İstinaf Mahkemesinin kararını beklemeden tamamlanarak 2016 sonunda hizmete açıldı. Mahkemede incelenen talebimiz oy birliği ile haklı bulundu ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmetti” dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Şimdi biz de merak ediyoruz. Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor projenin yer seçiminin yanlış olduğunu, gerekçelerimizin haklılığını teyit ederse mahkeme neye karar verecek? Biz kavşağın eski haline getirilmesini, doğaya verilen zararın düzeltilmesini, Dalaman yönünden gelen araçların Akyaka’ya güvenli dönüşü için bölgenin jeolojik ve ekolojik yapısını dikkate alan, doğayı tahrip etmeyen, çok daha basit, az masraflı bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Bunu yaparken de mutlaka yerel halkın, sivil toplum örgütlerinin, uzman kuruluşların görüşleri alınmalı. Mahkeme bizi haklı bulursa kavşağın akıbeti ne olur bilmiyoruz. Ancak her halükarda, devlet kurumlarının ÇED’i gerekli görmedikleri, alelacele onay verdikleri, idare hukukun da bu kararlara uyduğu, tüm kamuyu ilgilendiren konularda nasıl vahim sonuçların ortaya çıktığını çok net ortaya koyacaktır.”