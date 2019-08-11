Davutoğlu ziyareti başkanın sonunu getirdi: Çayı şekeri kestiler

Parti kuracağı iddia edilen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Konya ziyareti kapsamında Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ve dernek üyeleriyle bir araya gelmişti. Ziyaret sonrası Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin görevinden istifa etti. Başkan Çetin, “Bana açıkça istifa et demediler ama yaptıklarıyla beni istifa etmeye zorladılar” dedi.

AKP’Lİ BAŞKAN DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYDU

Davutoğlu ile görüşmelerinin AKP’li Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya rahatsızlık verdiğini belirten başkan Mustafa Çetin, “Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Davutoğlu ile görüşmemizden rahatsızlık duymuş. Hasan Kılca bundan dolayı benimle eskisi gibi istişarede bulunmayacaklarını ve derneğe eskisi gibi yardımda bulunmayacaklarını söyledi” şeklinde konuştu.

DERNEĞE YAPILAN YARDIMLAR KESİLDİ

Dernekte çalışan çay ve temizlik personelinin belediye tarafından geri çekildiğini alındığını aktaran Çetin, “Derneğimize yapılan bütün yardımlar tek tek kesilmeye başladı. Derneğimizde bulunan temizlik personeli ve çaycı derneğin hizmetinden alındı. Ardından yapılan çay ve şeker yardımı da kesildi. Ben derneğimizin ve dernek üyesi arkadaşlarımızın zor durumda kalmaması için istifa etmek zorunda kaldım” dedi.