Davutoğlu’na Bosna-Hersek’teki açılışa davet ve ardından özür

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, AKP eski başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeniden yapılmasına önayak olduğu, Alaca Camii’nin açılışıyla ilgili çok ilginç detayları aktardı.

Davutoğlu’na 18 Nisan’da düzenlenen törende Bosna Hersek ticaretine katkılarından dolayı Bosna-Hersek'te ödül verildi.

Davutoğlu Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek ay yapılacak Alaca Camii açılış törenine davet edilmişti ancak son anda iddiaya göre Ankara’nın rahatsızlığı nedeniyle Davutoğlu’nun daveti geri çekildi.

Alaca Camii’nin inşa hikayesi de ilginç. 2005 yılında Davutoğlu'nun başlattığı inisiyatifiyle caminin inşası için uluslararası kanallar harekete geçiriliyor. Alaca Camii'nin yeniden inşası için gereken şartlar oluşturulduktan sonra 2014'te Davutoğlu başbakan iken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin inşasına başlanıyor.