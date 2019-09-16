Davutoğlu’na yakın temsilci kovuldu!

AKP'den istifa eden eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Milat gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, Milat gazetesindeki görevinden alındığını duyurdu.

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden olan Zilan , görevden alınmasını Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı: “Milat Gazetesi ile bugün yolları ayırmak zorunda kaldık. Gazetedeki köşe yazarlığım ve Ankara Temsilciği görevim bugün itibariyle sona erdi Hayatım boyunca doğru olanın yanında durdum. Hakk ve Dava için mücadele ettim Bundan sonra da ‘doğru olanın’ yanında olmaya devam edeceğim.