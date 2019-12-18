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Davutoğlu’ndan başkanlık referandumu itirafı!

Türkiye'deki yönetim şeklini parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine çeviren, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla ilgili dönemin iktidar partisi yöneticisi ve günümüzün muhalefet partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi.

22:38 -
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AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi adıyla yeni bir siyasi sürece dahil olan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, 2017 yılında Türkiye’nin geleceğini değiştireceğini iddia ettiği cumhurbaşkanılığı yönetim sistemi için, “Anayasal sistemimiz baştan aşağıya yenilenmek zorunda” dedi.

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“BU KONULARI PAYLAŞACAK TELEVİZYON ÇIKMADI”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı;

* 2017 referandumunu haklı olarak eleştirenler var ‘madem o zaman karşıydınız neden bunu açıklamadınız’ diye. O zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakana yazılı olarak da sözlü olarak da verdim.

* O günlerde, bunu da ilk defa burada söylüyorum; o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir televizyon programı çıkmadı.

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Son güncelleme: 22:49 18.12.2019
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