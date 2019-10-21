Dayakçı kayınpeder gelininin evini yaktı

Kocaeli’nde iki gün önce tartıştığı gelinini darp ettiği için uzaklaştırma cezası alan M.Ö, oğlu M.Ö ve gelini F.Ö’nün Yavuz Sultan Mahallesi’ndeki evini ateşe verdi. Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

KIYAFETLERİNE MAKYAJINA KARIŞIYORMUŞ

F.Ö., poliste verdiği ifadesinde, kayınpederinin sürekli olarak giyimine ve makyajına karıştığını, çalışmasına ve sokağa çıkmasına karşı geldiğini, ailesine gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle de üzerinde psikolojik baskı uyguladığını söylemişti. (AA)