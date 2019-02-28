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Define aramak için sera çadırı kurmuşlar

Bursa’nın İznik ilçesinde kurdukları çadırda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Defin avcılarının dikkat çekmemek için kazdıkları bölgeye sera naylonuyla kapatmaları dikkat çekti.

Halil ATAŞ / Bursa
12:31 -
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Define aramak için sera çadırı kurmuşlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi Seymenler mevkii kırsalında devriye görevi sırasında zeytinlik alandaki kişilerin durumundan şüphelendi. Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemelerde, M.T., S.İ. ve H.Ç.’nin zeytinlik içinde sera naylonundan kurdukları çadırda izinsiz kazı yaptığını belirledi. Gözaltına alınan M.T.’nin yapılan üst aramasında 1 adet sarsılmaz marka tabanca ve 1 adet şarjör ile 30 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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